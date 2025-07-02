В Подмосковье отремонтируют 40 км дорог к национальным паркам

В ходе ремонтного сезона 2025 года в Московской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 40 км покрытия на региональных дорогах к национальным паркам, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Специалисты «Мосавтодора» заменят порядка 40 км покрытия на 11 участках региональных дорог Подмосковья, которые ведут к шести национальным паркам. Работы по укладке уже завершены на дорогах у Лосиного острова, урочища «Три ручья» и Приокско-Террасного заповедника», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Так, дорожники обновили покрытие на дороге «Жигалово-Загорянка» в г. о. Щелково, которая расположена у Лосиного острова. Укладка завершена в г. о. Серпухов на двух участках дорог у урочища «Три ручья»: «Пущино — Карагашино» и «Липицы-Новоселки — Большая Городня», а также на участке дороги «Борисово — Лужки — Республика» (2 км) у Приокско-Террасного заповедника.

У заказника «Таруса» ремонт завершен на одном из двух участков дороги «Серпухов — Протвино», а у национального парка «Завидово» покрытие заменили на дороге «Суворово — Ошейкино — Максимово» и ведут работы еще на двух дорогах в г. о. Лотошино — протяженность ремонтируемых участков составляет более 12 км.

Также работы по укладке покрытия ведутся на дороге «Лотошино — Афанасово — Введенское» (14 км), которая проходит рядом с Арикинским заказником.

После укладки покрытия на дорогах укрепят обочины и нанесут разметку, чтобы обеспечить комфорт и безопасность участников движения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.