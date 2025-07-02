В Подмосковье стартовала подготовка МКД к осенне-зимнему периоду

На территории Московской области инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области приступил к оценке готовности жилого фонда к предстоящему осенне-зимнему сезону. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проведения мероприятий осматривают:

работоспособность систем центрального отопления;

состояние кровельных конструкций и водостоков;

качество теплоизоляции инженерных коммуникаций;

работоспособность лифтового оборудования;

исправность газового оборудования;

функционирование систем противопожарной защиты.

«В рамках подготовки к отопительному сезону наши инспекторы проводят комплексную проверку многоквартирных домов. Внимание уделяется всем ключевым системам жизнеобеспечения. Наша задача — убедиться в полной готовности жилого фонда к работе при низких температурах. Важно выявить и устранить все возможные неполадки ещё до начала отопительного периода. На текущий момент завершен обход уже более чем 6 тыс. МКД. Работу продолжаем в усиленном режиме. Сейчас — это приоритет», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

По итогам осмотра каждого МКД инспекторы все выявленные нарушения заносят в систему.

Далее управляющей организации дается срок на их устроение. После чего проводится повторный выезд на место.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.