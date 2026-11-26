Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин и заместитель директора филиала «ВМУ» АО «ОХК «Уралхим» Елена Шиляева вручили юным жителям первые паспорта. Подростки пришли на церемонию вместе с родными и друзьями.

«Паспорт — это не только права и ответственность, но и первый серьезный шаг во взрослую жизнь. Желаю ребятам успехов в учебе, уверенного движения вперед и достижения намеченных целей. Пусть жизненный путь будет наполнен добрыми поступками и настоящими свершениями!» — поздравил подростков Алексей Малкин.

Подать заявление на получение паспорта и выбрать торжественный формат вручения можно в МФЦ. Для этого при подаче документов необходимо сообщить сотруднику центра о своем желании.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.