Юным жителям Воскресенска вручили их первые паспорта гражданина РФ

сегодня в 14:36

В Воскресенске состоялась торжественная церемония, посвященная вручению первого паспорта юным гражданам Российской Федерации. Еще 15 юных воскресенцев получили свой главный документ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С важным событием в жизни подростков поздравили глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин и генеральный директор Воскресенского филиала ООО «Завод Технофлекс» Шатмурат Гимранов. Они вручили юным гражданам паспорта, памятные подарки и сказали теплые напутственные слова.

«Пусть паспорт станет для вас верным талисманом на пути к успеху, источником неиссякаемой силы и вдохновения, путеводной звездой к новым свершениям на благо нашей Родины. Любите свою страну, желайте и достигайте, стремитесь к высотам и помните: Россия — ваша крепкая опора и гордая судьба!» — обратился к ребятам глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Алексей Малкин пожелал юным гражданам РФ крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, добрых друзей и достижения всех поставленных целей.

Сделать церемонию по-настоящему праздничной помогли воскресенские артисты. Поддержать виновников торжества и разделить с ними радость события пришли родители, родные и друзья.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.