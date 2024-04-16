Юным жителям Солнечногорска вручили первые паспорта в торжественной обстановке

В культурно-досуговом центре «Тимоново» состоялось торжественное вручение паспортов гражданам РФ, достигшим 14-летнего возраста. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

«Для гражданина РФ, пожалуй, нет важнее документа, чем паспорт. Получение первого паспорта — ответственное и волнительное событие в жизни юного гражданина», — отметила директор МФЦ городского округа Солнечногорск Наталья Спицына.

Главный документ в торжественной обстановке юношам и девушкам вручили замглавы городского округа Солнечногорск М. Е. Маннапова, депутат городского округа Солнечногорск А. Н. Панкратов и лейтенант полиции инспектор отдела внутренних дел городского округа Солнечногорск Л. Ф. Майкова.

Любые граждане, достигшие 14-летнего возраста, могут получить паспорт в торжественной обстановке. Для этого достаточно во время подачи заявления на получение документа сообщить специалисту МФЦ о своем желании участвовать в торжественной церемонии.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.