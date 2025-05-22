Юным жителям Раменского вручили первые паспорта РФ

Получение первого паспорта — важный шаг во взрослую жизнь для каждого молодого гражданина России. Для девятнадцати юных раменчан этот день наступил 21 мая, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В торжественной обстановке они получили главный документ из рук главы Раменского муниципального округа Эдуарда Малышева.

«Было приятно вручать их юношам и девушкам. Ведь впереди у них целая жизнь, полная новых открытий. Хочется надеяться, что эти молодые люди принесут пользу обществу и своей малой Родине. А пока у них праздник, день который надолго останется в их памяти. Поздравляю юных жителей Раменского округа с этим событием. Желаю смело идти вперед, ставить перед собой четкие цели и стремиться к их успешной реализации», — сказал Малышев.

Традиция вручать главный документ гражданина Российской Федерации в торжественной обстановке существует в Раменском округе с 2018 года.

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