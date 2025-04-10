Юным жителям Раменского округа вручили первые паспорта РФ

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В Раменском в ДК им. Воровского состоялось знаменательное событие — юным жителям округа вручили паспорта гражданина Российской Федерации. Первые документы вручил заместитель главы Раменского округа Александр Пивоваров и заместитель председателя Московской областной думы Игорь Чистюхин. Мероприятие прошло в торжественной обстановке, сообщает пресс-служба администрации округа.

Десять молодых людей получили свои первые паспорта. Теперь перед молодыми людьми открывается насыщенная жизнь, полная ярких моментов.

Почетный ветеран Подмосковья Зоя Кулькова обратилась к ребятам с торжественной напутственной речью, подчеркнув важность сохранения связи между поколениями.

Вручение паспортов 14-летним юношам и девушкам стало замечательным праздником, традиция которого зародилась в 2018 году и уже стала популярной среди юных жителей Раменского муниципального округа.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.