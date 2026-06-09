Юным жителям Подольска вручили первые паспорта

Для каждого из ребят это важное и волнительное событие, символизирующее новый этап жизни — время ответственности, самостоятельности и новых возможностей.

Торжественную церемонию провели в преддверии Дня России. Этот праздник объединяет нас любовью к Родине, уважением к ее истории и гордостью за поколения, которые своим трудом и мужеством создавали и защищали наше Отечество. Теперь молодые подольчане становятся частью большой истории страны. Именно им предстоит строить ее будущее своими знаниями, трудом и достижениями.

«Желаю ребятам успехов в учебе, спорте, творчестве и во всех добрых начинаниях. Пусть рядом всегда будут любящая семья, надежные друзья и мудрые наставники, которые помогут уверенно идти вперед и добиваться поставленных целей», — сказал глава округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.