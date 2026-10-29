Юным жителям Павловского Посада вручили первые паспорта в парке «Дубрава»

Юные жители Павлово-Посадского городского округа получили первые паспорта 28 октября на торжественной церемонии в парке «Дубрава» в Павловском Посаде, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Документы вручили временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского городского округа Михаил Криворучко, депутат Московской областной думы Максим Александрович Коркин и председатель совета местного отделения «Движения Первых» Андрей Валентинович Афанасьев.

Михаил Криворучко поздравил юных жителей с получением первого паспорта и началом нового этапа гражданской ответственности.

«Получая сегодня этот документ, вы вступаете в новый этап гражданской ответственности. Для вас наступает время воплощения мечтаний и созидания. В ваших молодых руках — светлое и прекрасное будущее нашей страны!» — сказал Михаил Владимирович.

История единой паспортной системы страны началась 27 декабря 1932 года, когда было принято постановление о ее введении. Паспорт стал главным удостоверением личности и символом гражданства.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.