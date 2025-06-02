Юным жителям Лосино-Петровского вручили первые паспорта РФ

Заместитель главы г. о. Лосино-Петровский Валентина Тропанец вручила 14-летним лосинопетровцам их первые паспорта граждан РФ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Это важный и волнительный момент для наших подростков, первый шаг во взрослую жизнь. Помимо гарантированных Конституцией прав, паспорт наделяет их правами и обязанностями.

Мероприятие прошло в торжественной обстановке, в атмосферном парке культуры и отдыха г. о. Лосино-Петровский. Ребят поздравил коллектив народного танца «Выкрутасы» Дома культуры «Октябрь», активисты «Движения Первых» передали ребятам подарки.

В нашем округе живет потрясающая молодежь. Она яркая, талантливая, полна решимости, смелых идей. Наши ребята активно участвуют в жизни округа, выигрывают предметные олимпиады, спортивные соревнования, реализуют свои проекты и идеи.

«Дорогие ребята! Получив паспорт, вы стали полноправными россиянами. С достоинством несите это звание! Верьте в себя, в свои силы, не переставайте мечтать. Широко улыбайтесь любым невзгодам. Ставьте перед собой высокие цели. Уважаемые родители! Гордитесь своими детьми. Они — наше будущее», — сказал заместитель главы г. о. Лосино-Петровский Валентина Тропанец.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.