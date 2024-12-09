Юным пациентам Домодедовской больницы передали подарки в рамках акции «Коробка храбрости»

Сторонники партии «Единая Россия» и актив партийного проекта «Добрая комната» организовали благотворительную акцию «Коробка храбрости». Она направлена на поддержку детей, проходящих длительное лечение или сложные медицинские процедуры в учреждениях здравоохранения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Единороссы из городского округа Домодедово передали «Коробки храбрости» юным пациентам. Участники акции таким образом поддержали детей, которые стойко и храбро проходят трудное лечение в инфекционном отделении Домодедовской больницы.

Домодедовцы приняли активное участие в акции «Коробка храбрости». Совместными усилиями они собрали более 200 подарков для ребят.

Напомним, «Единая Россия» проводит акцию «Коробка храбрости» более 10 лет. Сторонники партии устанавливают в торговых центрах и партнерских организациях специальные боксы, куда любой желающий может положить игрушки для детей. Также подарки можно приносить в местные и региональные отделения, штабы общественной поддержки «Единой России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.