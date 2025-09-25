Юным мытищинцам помогут определиться с будущей профессией

Молодежный центр «Импульс» приглашает жителей Мытищ к участию в региональном профориентационном проекте ПРОФ.СТАРТ, который поможет молодым людям сделать первые шаги к выбору своей профессии, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Целевая аудитория проекта: учащиеся 6-11 классов общеобразовательных организаций, а также студенты среднего профессионального образования.

Программа проекта включает в себя:

— Посещение передовых предприятий.

— Знакомство с актуальными профессиями.

— Интерактивные экскурсии под руководством практикующих специалистов.

— Демонстрация современного оборудования и технологических решений.

Благодаря участию в проекте можно не только узнать о перспективных направлениях на рынке труда и оценить свои способности, но и сформировать собственный подход к выбору будущей работы.

Для того, чтобы принять участие в проекте, необходимо заполнить заявку на участие в профориентационных мероприятиях по ссылке: https://forms.gle/2LZRqAt3kjqtCSun6.

