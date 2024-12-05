Юный житель Подмосковья попробовал себя в роли инспектора ГАИ в день рождения

Сотрудники Госавтоинспекции исполнили мечту юного жителя Подмосковья. Алексей хочет быть на них похожим и мечтает стать полицейским, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время патрулирования сотрудники ГАИ увидели на улице Королева мальчика в форме дорожной полиции. В беседе выяснилось, что его родственники — бывшие и действующие сотрудники органов внутренних дел.

В десятый день рождения полицейские решили поздравить мальчика. Они вручили ему тематические подарки и рассказали о специфике своей службы. Именинник получил возможность попробовать себя в роли инспектора — посидел за рулем патрульного автомобиля, научился включать проблесковые маячки и звуковые сигналы.

В завершение встречи сотрудники Госавтоинспекции прокатили Алексея по городу в патрульном автомобиле. Они надеются, что в будущем детская мечта школьника о службе в полиции сбудется.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.