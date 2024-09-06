Юный житель Королева впервые проголосовал на выборах в Совет депутатов

Матвей, учащийся 17ой Гимназии, поделился своими впечатлениями о первом голосовании.

«Я очень рад, что смог принять участие в этом важном событии. Голосование — это не просто формальность, это способ выразить свое мнение и повлиять на будущее нашего города. Я выбрал кандидата, который, на мой взгляд, способен сделать Королев лучше для нас, молодежи», — сказал Матвей.

В честь первого голосования Матвею вручили брендированную емкость для воды с эмблемой города Королев.

Руководитель фракции партии «Единая Россия» Ольга Волкова отметила значимость участия молодежи в выборах.

«Восприятие молодежью своих гражданских прав с раннего возраста — это залог активного и ответственного общества. Мы рады видеть, что новые поколения начинают активно участвовать в жизни своего города. Это способствует не только повышению интереса к местному самоуправлению, но и улучшению качества принимаемых решений», — подчеркнула Волкова.

Молодые избиратели нашего города активно участвуют в голосовании. Для них это важный и осознанный шаг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.