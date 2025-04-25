Юный железнодорожник из Егорьевска проводит для школьников уроки безопасности

В егорьевской школе № 5 проходят уроки безопасности на железнодорожных объектах. С инициативой в их проведении выступил один из учеников Александр Родионов — он занимается на Московской детской железной дороге. Это подразделение РЖД, которое обучает школьников основам профессии в качестве дополнительного образования, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Егорьеск.

Саша делится, поезда увлекали его с детства, в этой сфере работают и родственники школьника. Но если до профессионального обучения нравилась просто романтика железной дороги, то теперь, конечно, взгляд на многие вещи сильно изменился.

«Сейчас я прохожу обучение на помощника машиниста. Это огромная ответственность, но мне она нравится, я к ней готов», — говорит Александр Родионов.

На своих уроках Саша рассказывает о тех, кто трудится в этой отрасли. Младшие школьники узнают, что помимо кондуктора, диспетчера и машиниста за исправной работой поездов и станций следят дежурные по перрону, переезду и отправлению, монтеры пути, осмотрщики вагонов, дикторы и другие специалисты. Бесперебойная работа ж/д транспорта и комфортные перевозки — это результат совместного труда. А задача пассажиров — запомнить и всегда соблюдать правила поведения на железных дорогах. Александр Родионов рассказывает младшеклассникам об опасности зацепинга и подвижных игр вблизи путей, перехода в неустановленных местах. Он напоминает, что нельзя забираться на крыши вагонов, ходить по путям, прикасаться к проводам — всё это несет прямую угрозу жизни и здоровью. Школьник считает, что важно проводить такую работу и постоянно напоминать людям о необходимости соблюдения правил безопасности. Тогда поездки по железной дороге станут комфортными и оставят только приятные впечатления.

Александр Родионов мечтает развивать железнодорожную инфраструктуру и участвует в конкурсе «Большая перемена» с тематическим проектом. В будущем он планирует строить свою карьеру в этом направлении, а пока под руководством опытных наставников совершает свои первые поездки. Хочет проехать по маршруту Москва — Санкт-Петербург, более дальние расстояния пока не рассматривал.

«Лучший маршрут — это когда к ночи уже можешь вернуться домой», — смеется школьник.

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