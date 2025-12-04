Юный программист из Подмосковья занял 2-е место в Международной Премии #МЫВМЕСТЕ

«Премия #МЫВМЕСТЕ — это награда для неравнодушных людей. Для тех, кто делится своим временем, силами и ресурсами, для тех, кто не может оставаться в стороне и откликается на чужую беду. В этом году от нашего региона было подано более 740 заявок. Победителями регионального этапа стали 27 проектов, 24 вышли в полуфинал Премии. Сегодня на форуме прошла церемония награждения. И среди призеров наш подмосковный активист Александр Кравченко. Поздравляю!», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Александр Кравченко занял второе место с проектом «Белый хакер». Это просветительская платформа по цифровой безопасности, созданная на основе личного опыта: в 10 лет он сам стал жертвой взлома. С тех пор Саша с помощью современных форматов — от коротких юмористических роликов, разоблачающих мошеннические схемы, до глубоких подкастов с экспертами — учит зрителей защищать личные данные и финансы.

Помимо онлайн-активности, проект включает в себя офлайн-лекции по кибербезопасности, искусственному интеллекту и технологиям, которые уже посетили около 800 человек. В планах — плотное сотрудничество со школами Московской области и Москвы.

Проект «Белый Хакер» стал одним из лучших, отобранных из почти 52 тысяч заявок из 147 стран мира.

«Я невероятно рад и немного в шоке — получить такую награду на Международном форуме, где было представлено столько сильных проектов! Это лучшая оценка моему труду. Эта победа — мощная мотивация двигаться дальше, учиться еще больше и запускать новые, еще более крутые проекты. Спасибо всем, кто верил в меня и голосовал за меня», — говорит Саша.

Ключевое событие в сфере развития гражданского общества объединяет десятки тысяч активистов, лидеров общественных инициатив, представителей власти, бизнеса и НКО из России и 147 стран мира. В мероприятии принимает участие и делегация Московской области в составе 45 человек — это лидеры добровольческого движения, авторы социальных проектов, руководители Добро.Центров, волонтеры культуры и волонтеры-медики.

Форум включает в себя деловые, выставочные и культурные форматы. В этом году форум посвящен Году защитника Отечества и объединен темой поддержки военнослужащих, участников специальной военной операции и их семей. В программе — четыре ключевых направления: «Фронт и тыл», где собраны практики поддержки участников СВО, «Возвращение героев» — проекты и программы адаптации возвращающихся бойцов, «Сила служения» — адресная помощь в ЧС и развитие социальных инициатив через партнерство добровольчества и НКО, а также «Россия и мир» — направление, посвященное международному гуманитарному сотрудничеству и дипломатии.

Еще гости форума смогут посетить «Город добрых дел» и выставку народной помощи фронту, демонстрирующие гуманитарные миссии, образовательные и культурные проекты, а также поддержку семей участников СВО.

Мероприятие продлится до 5 декабря. Оно проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети».