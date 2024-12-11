Юный инженер из Дмитрова стал лучшим на соревнованиях в робототехническом многоборье

Ученик Дмитровской школы № 8 Никита Филатов с командой ребят из Инженерной школы и клуба «Генезис» приняли участие в Робототехническом многоборье 2024 ПФО по профилю «МНР» (морская надводная робототехника), прошедшем в Нижнем Новгороде на базе центра «Вега» — центре выявления и развития талантов у детей и молодежи, работающем по модели образовательного центра «Сириус» в Сочи, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ребята участвовали в соревнованиях с 01 по 05 декабря для школьников, которые увлекаются электроникой, робототехникой, конструированием и программированием. Написали код программирования для управления роботом на воде и испытали его в реальных условиях — и в результате заняли первое место!

Как отмечает заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина, высокий уровень подготовки в образовательных учреждениях округа позволяет ребятам достойно представлять его на соревнованиях разного уровня и занимать призовые места.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.