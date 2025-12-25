Юный хоккеист из Серпухова получил клюшку с автографом Владислава Третьяка

«Саша серьезно занимается хоккеем и мечтает быть похожим на легенду отечественного спорта — Владислава Третьяка. Мне выпала возможность исполнить мечту мальчика. Передал Саше клюшку с автографом Третьяка. Верю, что она станет для него хорошим талисманом. Саша рассказал, как планирует провести каникулы. Обсудили также развитие зимних видов спорта в Серпухове — для этого в округе работают катки и ледовые площадки», — рассказал Алексей Шимко.

Участниками традиционной новогодней акции «Елка желаний» стали ребята, оставшиеся без попечения родителей, с ограничениями по здоровью, дети участников СВО и тех, кто был вынужден покинуть свой дом в приграничных районах.‎

С 5 декабря в Серпухове начали воплощать детские мечты о книгах, игрушках, экскурсиях и многом другом. Трогательные истории ребят и их эмоции подтверждают, что они очень ждут внимания и верят в чудеса.

Подмосковная «Единая Россия» традиционно присоединяется к всероссийской новогодней акции «Елка желаний», инициированной «Движением Первых». Акция уже семь лет помогает исполнять мечты тысяч детей. За этот период к ней присоединились около 120 тысяч участников, которые исполнили почти 320 тысяч новогодних желаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.