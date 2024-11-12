Юных жителей Подмосковья приглашают на конкурс «Новогодняя сказка из уст детей»

Конкурс «Новогодняя сказка из уст детей», организованный Культурно-досуговым объединением г. о. Серпухов, ориентирован на детей, а также членов их семей и направлен на укрепление института семьи, утверждение семейных ценностей, популяризацию поэзии и прозе известных русских поэтов и писателей, а также развитию восприятия прекрасного, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В конкурсе имеют право принимать участие дети как школьного, так и дошкольного возраста, коллективы образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, а также семьи, проживающие на территории Серпухова, Москвы, Московской, Калужской, Тульской областей. приславших аудио запись.

Аудиозапись новогодней сказки до 30 ноября нужно направить на эл. почту: konkurs-serpreg@yandex.ru. В заявке необходимо указать фамилию, имя, возраст конкурсанта, номер телефона для связи.

Конкурс проводится с определением одного победителя в следующих возрастных группах: до 6 лет, от 7 до 10 лет, от 10 до 14 лет.

Критерии оценки и требования к участникам:

уровень исполнительского мастерства;

индивидуальность исполнительской манеры;

внятность и слышимость речи;

артистичность и сценическая культура;

уровень художественного вкуса в подборе произведения;

своеобразие, оригинальность репертуара;

соответствие исполняемого произведения возрасту конкурсанта.

Победители конкурса получат сладкий подарок и билет на Новогоднюю елку, спектакль «Новогодний переполох».

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