Юных жителей Подмосковья приглашают на конкурс «Новогодняя сказка из уст детей»
Фото - © Культурно-досуговое объединение Г.о. Серпухов
Конкурс «Новогодняя сказка из уст детей», организованный Культурно-досуговым объединением г. о. Серпухов, ориентирован на детей, а также членов их семей и направлен на укрепление института семьи, утверждение семейных ценностей, популяризацию поэзии и прозе известных русских поэтов и писателей, а также развитию восприятия прекрасного, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В конкурсе имеют право принимать участие дети как школьного, так и дошкольного возраста, коллективы образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, а также семьи, проживающие на территории Серпухова, Москвы, Московской, Калужской, Тульской областей. приславших аудио запись.
Аудиозапись новогодней сказки до 30 ноября нужно направить на эл. почту: konkurs-serpreg@yandex.ru. В заявке необходимо указать фамилию, имя, возраст конкурсанта, номер телефона для связи.
Конкурс проводится с определением одного победителя в следующих возрастных группах: до 6 лет, от 7 до 10 лет, от 10 до 14 лет.
Критерии оценки и требования к участникам:
- уровень исполнительского мастерства;
- индивидуальность исполнительской манеры;
- внятность и слышимость речи;
- артистичность и сценическая культура;
- уровень художественного вкуса в подборе произведения;
- своеобразие, оригинальность репертуара;
- соответствие исполняемого произведения возрасту конкурсанта.
Победители конкурса получат сладкий подарок и билет на Новогоднюю елку, спектакль «Новогодний переполох».
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