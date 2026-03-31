Центральный Дом Российской Армии имени М. В. Фрунзе (ЦДРА) при поддержке Главного военно‑политического управления Вооруженных Сил РФ продолжает прием заявок на II Всероссийский детский творческий конкурс «Профессия — Родину защищать». Об этом сообщили организаторы.

Цель мероприятия — способствовать всестороннему развитию личности детей и подростков, воспитывать в них патриотизм, гражданственность и духовность через искусство.

Конкурс посвящен следующим темам:

«Единство народов России»;

«Мы помним! Мы гордимся!»;

«Защита Родины».

Состязание проходит по трем номинациям:

«Вокальное мастерство»;

«Изобразительное искусство»;

«Декоративно‑прикладное творчество».

В номинации «Вокальное мастерство» прием электронных заявок продолжается до 10 сентября 2026 года. Затем состоится полуфинал — 6–8 октября 2026 года, а завершит этап гала‑концерт с церемонией награждения 9 октября в ЦДРА. К участию приглашаются дети и подростки в возрасте от 5 до 18 лет. Участники должны представить два номера, один из которых — обязательно патриотической направленности.

В номинациях «Изобразительное искусство» и «Декоративно‑прикладное творчество» прием работ по почте осуществляется до мая 2026 года, а в конце года лучших художников также ждет торжественная церемония награждения.

Победители конкурса получат дипломы, кубки, подарки и специальные призы — за высокую певческую культуру, творческую самобытность, лучшее исполнение патриотической песни и другие достижения.

Начальник ЦДРА, заслуженный работник культуры РФ Василий Мазуренко, подчеркнул значимость конкурса для военно‑патриотического и духовно‑нравственного воспитания будущих защитников Отечества.

«Всероссийский конкурс „Профессия — Родину защищать“ — это прекрасная площадка для поддержки талантливых детей, развития их интеллектуальных и творческих способностей, а также для формирования их гражданской позиции, в основе которой — любовь к России, осознание своей причастности к ее развитию и защите», — отметил Мазуренко.

Он также отметил, что лучшие творческие работы конкурсантов могут быть представлены на выставках в воинских частях и учреждениях культуры Минобороны России, что послужит дополнительным стимулом для творческого роста юных талантов.

Условия участия в конкурсе опубликованы на официальном сайте Центрального Дома Российской Армии.