Юные жители Реутова раскрыли свои таланты на фестивале-конкурсе

Муниципальный этап областного фестиваля-конкурса песни в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии» прошел на базе реутовской школы № 10. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Это ежегодный конкурс, который проводится в трех номинациях: «Эстрадный вокал», «Ансамблевое народное пение» и «Песня на родных языках России».

В конкурсе приняли участие ученики всех образовательных учреждений округа. Ребята могли показать свои таланты перед компетентным жюри.

Все школьники, выступившие со своими номерами, были награждены почетными грамотами. Лауреаты муниципального этапа конкурса будут представлять Реутов на региональном этапе. Для этого им необходимо предоставить документы и видеозаписи конкурсных программ до 13 октября.

Фестиваль-конкурс проводится при поддержке Министерства образования Московской области и Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.