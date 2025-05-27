Юные жители Павловского Посада получили свои первые паспорта гражданина РФ

26 мая в Павловском Посаде в парке «Дубрава», уже традиционно, вручили паспорта юным жителям Павлово-Посадского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Это особенный момент для каждого — первый документ, который символизирует начало взрослой жизни и дает новые права и обязанности. Искренне поздравляю ребят с этим важным этапом! Желаю каждому из вас с гордостью нести звание гражданина нашей страны, беречь и приумножать традиции родного Павлово-Посадского округа. Пусть впереди вас ждут новые открытия, успехи и только хорошие перемены. Отдельные слова благодарности — родителям и педагогам, которые вкладывают душу в воспитание наших детей. Вместе мы строим будущее, в котором есть место новым мечтам и большим достижениям!» — отметил первый заместитель округа Филипп Ефанов.

В этот солнечный день первый свой документ получили 5 жителей округа. Также были вручены фотографии с уже прошедшего подобного мероприятия.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.