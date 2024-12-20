Юные жители Лобни получили первые паспорта

«Сегодня, действительно, очень торжественный день для юношей и девушек, которые получили такой важный документ. Теперь у них будут не только большие и важные права, но и ответственность за свои поступки и определенные обязанности. Искренне желаю успехов, смело идите вперед к достижению цели! Гордитесь Лобней и своей страной», — отметила Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

Церемония вручения паспортов прошла в Музее истории города Лобня. После торжественной части юные граждане познакомились с экспозицией выставочного зала и узнали много нового об истории родного края в ходе краеведческой викторины.

Получение первых паспортов из рук главы стало в Лобне традиционным. Ежегодно в нем участвуют десятки ребят. Мероприятие проводится один раз в месяц. На него приглашают юношей и девушек, достигших 14-летия и получающих документ впервые.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.