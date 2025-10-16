Юные жители Электростали получили паспорта в торжественной обстановке

В этот день молодые люди получили свой первый главный документ в жизни из рук временно исполняющего полномочия Главы г. о. Электросталь Филиппа Александровича Ефанова. Филиппа Александрович поздравил ребят с этим значимым событием, подчеркнув, что паспорт — это не только символ гражданства и принадлежности к великой стране, но и документ, наделяющий новыми правами и ответственностью. Также юношей и девушек поздравила начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по г. о. Электросталь, подполковник полиции Оксана Александровна Погорелова.

В таких мероприятиях с гордостью принимают участие не только школьники, но и их родители. Каждый подросток, достигший 14-летнего возраста, имеет возможность получить свой первый паспорт в торжественной обстановке — об этом необходимо сообщить специалисту во время подачи заявления.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.