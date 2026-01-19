Юные жители Богородского округа прошли урок выживания в зимнем лесу

17 января участники объединения «Школа выживания» из Богородского округа отправились в тренировочный поход в зимний лес, чтобы закрепить навыки ориентирования и выживания, сообщает пресс-служба администрации Богородского г.о.

Занятие прошло на базе «Центра допризывной подготовки молодежи» (Дом Юнармии) Богородского округа. Перед началом похода наставники провели подробный инструктаж по технике безопасности и проверили экипировку участников с учетом погодных условий.

В ходе тренировки подростки освоили техники передвижения по заснеженному лесу и научились ориентироваться с помощью линейных ориентиров. Задания выполнялись как индивидуально, так и в группах, а также с использованием игровых методов. Ребята применяли туристические компасы, определяли стороны горизонта и перемещались по заданному азимуту.

На месте привала участники разожгли костер для обогрева и сушки вещей, организовали чаепитие и прием пищи. Несмотря на мороз до минус 15 градусов, группа успешно прошла запланированный маршрут. Юные участники выразили желание продолжить занятия и принять участие в новых походах.

