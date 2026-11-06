Юные жители Балашихи проходят профосмотр прямо в школе

Профилактические медицинские осмотры для школьников проводятся ежегодно — прямо в образовательных учреждениях, включая школы и детские сады. В рамках этой работы бригады специалистов выезжают в школы и проводят комплексный осмотр учащихся. Такой медосмотр организован специально для учеников школы № 15 в Балашихе, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

«Удобно, что диспансеризацию для декретированных групп школьников мы организуем прямо в школе. Сегодня специалисты осматривают учеников 9‑х и 11‑х классов на месте — так ребятам будет гораздо проще потом оформить нужные медицинские документы при поступлении», — рассказала школьный врач поликлиники № 17 Лариса Демина.

Осмотр провели квалифицированные специалисты: педиатр, врач‑психиатр, ЛОР, ортопед и эндокринолог. Все результаты фиксируются в электронной медицинской базе. Эти данные впоследствии учитываются при формировании необходимых медицинских документов.

Информация фиксируется в Единой медицинской информационно-аналитической системе: сведения автоматически поступают в ЕМИАС, а затем передаются на портал Госуслуг, где с ними могут ознакомиться законные представители ребенка.

Медицинские кабинеты в школах и детских садах — это подразделения поликлиники, поэтому все проведенные там осмотры фиксируются в системе как услуги поликлиники, а не отдельного кабинета.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.