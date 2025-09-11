Юные вокалисты из Раменского спели на концерте Долиной

Воспитанницы студии эстрадного вокала «Созвездие» филиала МУК ДК «Лель» — ДК «Современник» стали участницами юбилейного концерта народной артистки России Ларисы Долиной в Государственном Кремлевском Дворце. На главную сцену страны вышли София Тарабрина, Софья Косырева, Валерия и Варвара Струговы в составе Детского Эстрадного Хора «Гордость», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Студию эстрадного вокала «Созвездие» возглавляет Александр Шеховцов. Концерт прошел на главной площадке страны с участием звезд российской эстрады, живого оркестра и бэк-вокалистов.

Руководство студии выразило благодарность Юрию Гончару за предоставленную возможность участия в мероприятии, а также поблагодарило детей и их родителей за достигнутый результат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.