Юные таланты из Раменского округа стали лауреатами премии

Воспитанники Юровской школы-интерната Раменского округа стали победителями IX Национальной премии детского патриотического творчества. Церемония награждения прошла 2 июня в Центральном академическом театре Российской армии. Специальный приз в номинации «Спорт» учреждение получило за проект «Зарница: путь к победе в себе!», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественное мероприятие было приурочено ко Дню защиты детей. Организатором выступила Ассоциация деятелей детского творчества при поддержке Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил Минобороны РФ и ростовского регионального общественного движения «Синергия талантов».

Премия объединила участников в 12 номинациях, включая вокал, хореографию, художественное творчество, моду, искусство в спорте и журналистику. Юровская школа-интернат получила специальный приз в номинации «Спорт» за патриотический проект «Зарница: путь к победе в себе!» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Проект направлен на социализацию и реабилитацию детей, формирование активной гражданской позиции и развитие спортивных навыков.

Руководитель гуманитарного конвоя «Раменское» Михаил Лубошников, который ежегодно присутствует на церемонии, отметил значимость премии.

«Я уже не первый год смотрю, как дети раскрывают свои таланты, и каждый раз это поражает. Видеть их искреннюю радость и гордость за достижения — бесценно. Такие мероприятия вдохновляют идти дальше и верить в себя», — поделился он.

Генеральный директор АО «РПКБ» Александр Войт вручил награды победителям в номинации «Журналистика».

«Очень хочется, чтобы эта премия стала для ребят стартом большого пути в творчестве и в жизни. Горжусь подрастающим поколением и верю, что с такими детьми у России большое будущее», — подчеркнул он.

Глава Раменского округа Эдуард Малышев поздравил юных жителей муниципалитета с победой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.