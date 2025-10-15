Юные таланты из Подмосковья представили родной край на международном уровне

В Международном детском центре «Артек» завершилась 11-я смена под названием «Тайны золотой параллели», в которой приняли участие более 3 тыс. школьников из различных регионов России и 10 зарубежных стран. В рамках смены прошли Дни Московской области, где учащиеся представили свое родное Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

На протяжении 20 дней состоялись различные мероприятия, включая общеартековский фестиваль «Город мастеров». Хореографический коллектив «Росинка» из городского округа Луховицы провел танцевальный мастер-класс, познакомив участников с народными и современными танцами. Также состоялся турнир по настольной игре «Мое Подмосковье», школьники подготовили видеопрезентации, флаги, стихи и творческие выступления о своих городах.

Заключительный концерт стал ярким завершением смены, на котором выступили участники из разных уголков Подмосковья, включая коллектив «Росинка», дуэт из Клина в составе Константина Куцебо и Софии Кудрявовой, Яну Никонову из Коломны и Никиту Ходыча из Рузы.

В завершение смены директор Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Анвар Мурсалимов обратился к участникам с напутственными словами, подчеркнув важность дружбы, веры в себя и любви к родному краю.

«Артек — это не просто место, это состояние души. Пусть тот артековский костер, который зажегся в ваших сердцах, никогда не гаснет. Несите его тепло в свои школы, города и команды, делитесь дружбой, верой в себя и любовью к своему краю. Ведь именно из таких искр рождается будущее нашей страны», — сказал Мурсалимов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.