Юные спортсмены сдали нормы ГТО в Клину

Фото - © Администрация г. о. Клин

сегодня в 18:09

Спартакиада для дошкольников и учеников начальных классов прошла в городском округе Клин во второй раз. Около 130 детей из 16 команд выполнили нормативы комплекса ГТО в ФОКе «Триумф», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях приняли участие пять команд дошкольников и 11 команд начальных классов. Ребята выполняли прыжки в длину, бег, наклоны и метание мяча. Для многих участников это стало первым опытом сдачи нормативов ГТО.

Условия для детей были практически одинаковыми. Единственное отличие касалось дистанции метания мяча: дошкольники выполняли упражнение на метр ближе. Несмотря на возраст, участники показали хорошую физическую подготовку, ловкость и выносливость.

«Если ребятам с раннего возраста прививать любовь к активному образу жизни, они и в дальнейшем захотят заниматься танцами, бегом, метаниями и другими видами спорта», — рассказала представитель центра тестирования норм ГТО в городском округе Клин Наталья Щинова.

По итогам спартакиады среди дошкольников второй год подряд победили воспитанники образовательного учреждения имени Маргариты Калининой. Второе место заняла команда «Содружество». Среди школьников лучшими стали учащиеся образовательной организации имени Виктора Васильевича Талалихина, серебро завоевала команда имени Дмитрия Менделеева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.