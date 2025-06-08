Юные реутовчане вошли в тройку призеров «Театрального поединка»

Войти в тройку лучших из 40 команд Подмосковья смогла реутовская команда участников молодежного проекта «Театральный поединок. Школьная лига», который прошел в минувшую субботу в городском Центре культуры и искусств. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Реутов.

Программа была насыщенной: участники разделились на группы и прошли по маршруту из нескольких точек в парке у ЦКИ, где у сцены и фонтана прошли тренинги и игры на внимание, координацию и работу в команде, отсылающие к этапам проекта.

Перед выходом на сцену команды показали яркий танцевальный флешмоб под открытым небом, после чего вновь разделились на команды и приняли участие в финале второго сезона проекта. Ранее в полуфинал вышли 10 школьных театров, набравших наибольшее число баллов по рейтинговой системе.

В программе Большого финала также было много мероприятий: мультижанровая образовательная сессия под руководством опытных наставников, финальный поединок с участием школьных театров, гала-концерт и церемония награждения призеров. Коллектив из Реутова занял третье место, войдя в число самых талантливых ребят Московской области.

Проект «Театральный поединок. Школьная лига» стартовал в январе этого года. Он объединяет школьные театры Подмосковья и проходит при поддержке Министерства культуры и туризма, а также Министерства образования Московской области. Его участниками стали ребята от 12 до 18 лет, занимающиеся в школьных театрах региона. Проект стал уникальной возможностью пройти практический курс актерской импровизации и принять участие в конкурсной программе в формате театральной игры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.