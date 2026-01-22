Юные программисты Фрязина одержали победу на региональном этапе конкурса «Высший пилотаж»

Мероприятие было посвящено одному из самых востребованных направлений современности — Computer Science.

На площадке ведущего образовательного учреждения наукограда Фрязино свои проекты представили 67 юных программистов и инженеров, которые подготовили 38 конкурсных работ. География участников охватила различные муниципалитеты региона. Школьники продемонстрировали широкий спектр научно-технических интересов: от разработки интерактивного образовательного глобуса и «вредного будильника» до создания прибора для обнаружения дронов, специализированного программного обеспечения для изучения иностранных языков и основ финансовой грамотности.

Высокий уровень подготовки и инновационный подход фрязинских школьников вновь подтвердили статус муниципалитета как центра научно-технического творчества. В число победителей регионального этапа вошли ученики Лицея: Шкуратов Василий (11а), Решетников Артем (11а), Тихомирова Варвара (11а) и Рябоконь Виталий (11б). Звание призера завоевал Протопопов Даниил (11а).

Теперь победителям предстоит достойно представить наукоград Фрязино на заключительном, всероссийском этапе конкурса.

Организаторы региональной площадки — коллектив МБОО «Лицей» — выражают глубокую благодарность стратегическому партнеру, Технопарку «ИСТОК» РТУ МИРЭА, за активную поддержку в организации и проведении конкурса. Особая признательность адресована экспертам жюри: Чигаревой Т.И., Петрову А.А., Пискун А.В., а также всем научным руководителям проектов за их вклад в развитие талантов молодого поколения инновационного Фрязино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.