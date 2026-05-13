Юные пожарные победили на этапе конкурса в Богородском округе

В соревнованиях участвовали команды из восьми городских округов Подмосковья: Богородского, Павловского Посада, Орехово-Зуева, Егорьевска, Балашихи, Электростали, Щелкова и Раменского. Программа включала строевой смотр и песню, конкурсы стенгазет и агитбригад, комбинированную пожарную эстафету и норматив по надеванию боевой амуниции. Участники демонстрировали физическую подготовку, знания и умение работать в команде.

Богородский округ представляла сборная Центра образования №45 и Центра допризывной подготовки молодежи. Команда была сформирована преимущественно из девушек и выступала на равных с сильными соперниками.

В напряженной борьбе сборная показала лучший результат и заняла первое место. Победа позволила команде подтвердить высокий уровень подготовки и сплоченности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.