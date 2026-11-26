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Юные пожарные из Солнечногорска заняли третье место на конкурсе России

Команда «Город Солнца» из лицея № 1 имени А. Блока в Солнечногорске стала третьей на Всероссийском конкурсе «Лучшая дружина юных пожарных России — 2026». Финал завершился 24 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Дружина «Город Солнца» представляла Московскую область на Всероссийском конкурсе «Лучшая дружина юных пожарных России — 2026». В этом году за победу боролись представители 61 региона страны. Команда из Солнечногорска заняла третье место, показав знания в области пожарной безопасности и навыки в пожарно-спасательном спорте.

Участники представили фоторепортаж о своих тренировках, провели мастер-класс для малышей и успешно прошли командный теоретический зачет на знание правил пожарной безопасности.

Организатор конкурса — Всероссийское добровольное пожарное общество (ВДПО) — высоко оценил вклад команд в популяризацию пожарного добровольчества. Представители общества отметили компетентность, творческий подход и сплоченность участников.

Все команды, выступившие в финале, получат грамоты и памятные подарки от ВДПО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.