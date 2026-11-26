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В Орехово-Зуевском округе выставят на торги более 32 га сельхозземли

Участок сельскохозяйственного назначения в поселении Авсюнино Орехово-Зуевского округа подготовили к продаже на аукционе, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Министерство имущественных отношений Московской области совместно с комитетом по конкурентной политике региона подготовило к продаже на аукционе земельный участок в поселении Авсюнино Орехово-Зуевского городского округа.

Площадь участка составляет 322,6 тыс. кв. метров — более 32 гектаров. Земля относится к категории сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование — сельскохозяйственная деятельность. Стартовая стоимость лота — 7 647,11 рубля.

Дату торгов, порядок подачи заявок и другие условия участия опубликуют на Едином электронном ресурсе ЕАСУЗ: https://easuz.mosreg.ru/torgi. Уточнить информацию можно по телефону +7 (925) 082-80-34.

На портале также представлены другие земельные участки и объекты недвижимости для покупки или аренды. Все торги организует комитет по конкурентной политике Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.