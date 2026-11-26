Выставка книжных иллюстраций Ольги Ионайтис «Пушистые герои сказок» откроется 3 декабря в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова». Экспозиция будет работать до 14 февраля 2027 года, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Персональная выставка московского художника-иллюстратора Ольги Ионайтис познакомит посетителей с работами в различных акварельных техниках. В экспозицию войдут иллюстрации к русским народным сказкам, «Сказке о глупом мышонке» Самуила Яковлевича Маршака и «Ветру в ивах» Кеннета Грэма. Сказочные герои сочетают забавные черты и выразительные характеры с достоверностью живой природы.

Ольга Ионайтис родилась в Мытищах и окончила Московский полиграфический институт. Она состоит в союзе художников России и Московском союзе художников, оформила и проиллюстрировала более 150 книг для детей и взрослых. В разные годы художница работала цветными карандашами, пастелью и гуашью, а в последнее время активно использует акварель.

Перед оформлением книги Ионайтис тщательно изучает материал и текст произведения, чтобы точно передать атмосферу эпохи. Художница также состоит в клубе анималистов при Московском зоопарке. Образы сказочных зверей она создает на основе внимательного изучения натуры.

Выставка пройдет с 3 декабря по 14 февраля 2027 года. Возрастная категория — 0+. Подробная информация размещена на сайте галереи «Дом Озерова».

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