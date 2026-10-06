Юные мытищинцы посетили город-герой Волгоград

Воспитанники детской архитектурно‑художественной школы «Архимед» совершили двухдневную образовательную поездку в Волгоград в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» при поддержке Минкультуры РФ и Российского фонда культуры. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Ребята посетили Мамаев курган, Волго‑Донской судоходный канал и музей‑заповедник «Старая Сарепта», где познакомились с историей Сталинградской битвы, инженерным значением канала и бытом немецких колонистов.

Поездка была построена как живое погружение в историю — через личные впечатления и связь поколений. Организаторы отметили профессиональный подход и продуманность маршрута.

«Такие поездки помогают сохранять память не как набор параграфов в учебнике, а как живую, важную для каждого историю», — отметили организаторы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.