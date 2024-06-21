Юные мытищинцы посетили музей бывших узников фашистских концлагерей

Волонтеры молодежного центра поделились с участниками экскурсии историей музея и представили экспонаты и фотографии, которые пережили времена Великой Отечественной войны.

Участники были потрясены и тронуты историями о мужестве и стойкости несовершеннолетних узников, которые были вынуждены столкнуться с ужасами войны. Экскурсия включала в себя рассказы о жизни узников, их борьбе за выживание и непоколебимом духе, несмотря на все испытания.

Волонтеры также рассказали о важности памяти о войне и уроках, которые она преподнесла человечеству. Они подчеркнули, что молодое поколение должно помнить историю, чтобы не допустить повторения подобных ужасов в будущем.

Эта экскурсия — не только шанс для молодого поколения узнать больше об историческом прошлом, но и важный шаг в сохранении памяти о тех, кто пережил ужасы фашистского режима.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.