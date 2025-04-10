Юные музыканты Подмосковья выступят в Ступине с оркестром «Мелодии России»

В Ступино состоится уникальный концерт «Ступени к мастерству» 12 апреля в Большом зале Дворца культуры. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Проект оркестра русских народных инструментов «Мелодии России» Ступинской филармонии дает учащимся детских музыкальных школ шанс выступить на одной сцене с профессиональными артистами.

Проект «Ступени к мастерству» зарекомендовал себя как важный этап в творческом пути многих начинающих музыкантов. Для них это не только возможность получить сценический опыт, но и сделать праздник музыки, первые шаги к вершинам исполнительского искусства.

В 2025 году география участников концерта значительно расширилась. Вместе с оркестром «Мелодии России» (художественный руководитель Алексей Сысоев) мастерство продемонстрируют учащиеся детских музыкальных школ не только из Ступино, но и из Коломны, Чехова, Каширы, Озер, Подольска и Балашихи.

Организаторы приглашают всех жителей и гостей разделить этот музыкальный праздник и поддержать юных исполнителей. Концерт состоится 12 апреля в 18:00. Событие входит в проект Пушкинская карта.

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