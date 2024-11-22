Юные лыткаринцы подготовили концерт ко Дню матери

В городском округе Лыткарино в детском саду «Кораблик» гимназии № 7 состоялся концерт, посвящённый Дню Матери. Дети представили театрализованное шоу по мотивам сказки «Муха-Цокотуха». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Дети долго готовились, чтобы порадовать своих близких, и у них это получилось. Я заметила, что некоторые родители не сдержали слёз от счастья, и это очень ценно», — сказала музыкальный руководитель дошкольного отделения гимназии № 7 Ольга Антипова.

Ребята выступили в костюмах и подготовили разнообразные номера: песни, стихи и игры. В программе были также народные танцы и хороводы.

Концерт, по словам Ольги, организован с целью порадовать мам и бабушек, продемонстрировать любовь и талант ребёнка, а также дать возможность насладиться выступлением.

День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября, в этом году он будет праздноваться 24 ноября. Праздник был учреждён 30 января 1998 года.

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