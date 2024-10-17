Юные лесоводы Подмосковья побывали на экскурсии в кампусе «СберУниверситета»

Встреча началась с увлекательного квеста по территории кампуса, который позволил ребятам познакомиться с основными локациями и оценить красоту мест, искусно вписанных в природный ландшафт. После этого школьники посетили «Урок цифры», где им рассказали о возможностях искусственного интеллекта и его применении в различных сферах жизни.

«В Подмосковье возрождение школьных лесничеств началось в 2013 году, сегодня таких объединений школьников уже более 170, и они объединяют свыше 3 тысяч ребят. Под руководством специалистов дети занимаются в лесничествах, участвуют в различных мероприятиях, направленных на защиту и сохранение лесов Московской области. За этими школьниками будущее лесной отрасли, которая остро нуждается в молодых кадрах, готовых работать с современными технологиями. «Урок цифры» Сбера — это отличная возможность ребятам из школьных лесничеств познакомиться с инновационными цифровыми решениями и уже сейчас задуматься, как их можно применять в лесном хозяйстве», — рассказал генеральный директор ГКУ МО «Мособллес» Сергей Дугинов.

Также участников ждала викторина (квиз), которая стала отличной возможностью проверить свои знания и логическое мышление и мастер-класс по финансовой грамотности о том, как правильно планировать свои расходы и накопить на мечту.

Не только ученики, но и учителя, и лесничие-наставники, получили массу новых впечатлений и знаний, которые, наверняка, пригодятся в будущем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.