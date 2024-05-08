Юные лесоводы из Шатуры привели в порядок могилы участников ВОВ

Учащиеся школьного лесничества «Родничок» Коробовского лицея привели в порядок могилы участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Вместе со своими наставниками-сотрудниками Шатурского филиала ГКУ МО «Мособллес» и педагогом-куратором накануне 9 Мая ребята посетили сельское кладбище в Дмитровском Погосте.

Участники субботника заботливо подмели территорию, убрали мусор и прошлогоднюю траву, протерли памятники и ограду на местах захоронения летчиков и неизвестных солдат, чей вклад в победу над фашизмом бесценен и бессмертен.

Память о великом поколении победителей вечна. В преддверии праздника мы отдаем дань уважения прошлому, воинам, которые, не жалея своей жизни, боролись за освобождение Родины, приближали день Победы, как могли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.