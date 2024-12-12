Юные лесоводы из Орехово-Зуевского округа победили во Всероссийской игре-квесте

В проекте центра защиты леса Владимирской области — Всероссийской игре-квесте «Вместе сохраним лес от пожаров» принимали участие более 70 команд со всех уголков России. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья.

«В ходе квеста ребята под руководством Людмилы Горшковой и лесничих Абрамовского и Ильинского участкового лесничеств успешно прошли все этапы: интеллектуальный кроссворд, викторину, творческий конкурс», — рассказал старший участковый лесничий Ильинского участкового лесничества Орехово-Зуевского филиала ГКУ МО «Мособллес» Юрий Ермошин.

Всероссийский онлайн-квест «Вместе сохраним лес от пожаров!» направлен на повышение осведомленности школьников об опасностях лесных пожаров и методах их предотвращения.

С 29 октября по 17 ноября 2024 года центр защиты леса Владимирской области и школьное лесничество «Внуки Берендея» МОУ Новкинская ООШ Владимирской области провели профилактический онлайн-квест. Всего в проекте приняло участие 72 команды из разных уголков России.

В ходе квеста участникам предстояло пройти пять этапов. На каждом из них ребята получали полезные знания о лесных пожарах, причинах их возникновения и правилах тушения. Задания были как теоретические — участие в викторине, разгадывание кроссворда на противопожарную тематику, так и практические — изготовление поделок, отражающих тему сохранения лесов от пожаров, а также организация и проведение профилактических противопожарных мероприятий с предоставлением творческих отчетов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.