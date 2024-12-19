Юные лесоводы из Электрогорска поддержали подмосковную операцию «Елочка»

По предложению комитета лесного хозяйства Московской области школьные лесничества записали видеоролики, в которых в доступной форме рассказали об операции «Елочка», которая проходит в эти дни в лесах Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.

Одними из первых стали учащиеся школьного лесничества «Друзья леса» из МОУ «Лицей» города Электрогорска под руководством лесничих-наставников Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес».

Операция «Елочка-2024» по пресечению фактов незаконной рубки ели в период новогодних праздников стартовала в Подмосковье с 16 декабря и продлится до 31 декабря 2024 года. Это мероприятие проводится в целях предотвращения, выявления и пресечения фактов незаконной рубки деревьев хвойных пород, обеспечения охраны хвойных молодняков и лесных культур от незаконной рубки в предновогодний период на территории земель лесного фонда в Московской области. На это время организованы дежурства должностных лиц лесной охраны и увеличена кратность патрулирований лесов. В рейды отправляются патрульные группы с сотрудниками правоохранительных органов, общественных лесных инспекторов и представителей казачьих обществ. Лесные участки, подлежащие осмотру, уже определены, в каждом лесничестве заранее подобраны маршруты патрулирования лесов.

За незаконную рубку лесных насаждений предусматривается административный штраф в размере до 5 тыс. рублей для физических лиц и до 500 тыс. рублей для юридических лиц. Если нанесенный ущерб составит более 5 тыс. рублей, нарушителя ждет уголовная ответственность.

Статьей 8.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлено, что незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев и кустарников влечет наложение административного штрафа на граждан в размере:

от 3 тыс. до 5 тыс. рублей;

на должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей;

на юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.