Юные лесоводы из Дмитрова представили съедобные кормушки на экоконкурсе

Школьное лесничество «Внуковский лес» из Дмитровского округа присоединились к областному экологическому конкурсу «Каждой птице по кормушке», организованному Приокско-Террасным заповедником в рамках акции «Покормите птиц зимой». Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Ребята проявили инициативу и креативность, разработав разнообразные и удобные конструкции, которые позволят пернатым друзьям наслаждаться вкусной едой и чувствовать заботу людей.

«Для создания съедобных кормушек мы использовали зерновые хлебцы, зерновую смесь и нежареные семечки подсолнечника», — поделилась воспитанница школьного лесничества Полина Шинкарева.

Преимущества съедобных кормушек неоспоримы: они привлекают разнообразных птиц, включая тех, кто обычно избегает традиционных кормушек, а также способствуют сохранению природных ресурсов, позволяя птицам находить пищу в непосредственной близости от своих мест обитания.

Однако при создании съедобных кормушек важно учитывать несколько моментов. Во-первых, следует выбирать материалы, безопасные для птиц. Некоторые продукты могут быть токсичными для них или вызвать проблемы с пищеварением. Во-вторых, необходимо обеспечить доступность кормушек для птиц, учитывая их размер и конструкцию.

«Эта акция не только способствует сохранению биоразнообразия, но и воспитывает у молодого поколения ответственное отношение к природе. Школьные лесничества понимают, что забота о птицах — это забота о нашем общем доме, и всегда готовы внести свой вклад в сохранение окружающей среды», — отметила наставник школьного лесничества помощник участкового лесничего Дмитровского филиала ГАУ МО «Мособллес» Ольга Климова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.