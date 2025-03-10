Юные лесничие Подмосковья привезли две медали с чемпионата «Профессионалы»

В Вологодской области подведены итоги регионального этапа чемпионата «Профессионалы-2025» среди юниоров. В компетенции «Лесное дело» ребята из школьного лесничества «Зеленый патруль» Волоколамского муниципального округа соревновались вне конкурса, но показали достойные результаты, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Артем Гудков занял первое место, а Рамиль Аллахвердиев стал третьим в своей номинации, пополнив копилку наград и достижений Спасской средней школы.

На протяжении двух соревновательных дней участники попробовали себя в различных ролях: лесного пожарного, таксатора, лесопатолога, энтомолога, лесовода и орнитолога, пройдя целую серию испытаний.

«В чемпионате «Профессионалы» наши ребята участвовали впервые, и нам, как наставникам, такой формат видится интересным и перспективным. Надеемся, что юниорские соревнования по лесному направлению будут проводиться и в Московской области. Это послужит повышению интереса школьников к лесным специальностям», — отметил ведущий инженер ГАУ МО «Мособллес» Владимир Захаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.