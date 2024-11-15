Лесничие Дмитровского округа участвуют в квесте «Вместе сохраним лес от пожаров»

Уже не первый год школьное лесничество «Внуки Берендея» Владимирской области проводит онлайн-квест «Вместе сохраним лес от пожаров!». И это стало уже хорошей традицией, сообщила пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.

Этот проект направлен на повышение осведомленности школьников об опасностях лесных пожаров и способах их предотвращения. В ходе квеста участникам предстояло пройти несколько этапов, каждый из которых был посвящен важной экологической проблеме: «Давайте познакомимся», «Викторина Лесные пожары», «Интеллектуальный кроссворд» и другие.

«Мы сразу же решили принять участие в этом онлайн-квесте. Это замечательная возможность узнать, чем живут и увлекаются ребята из школьных лесничеств в разных уголках нашей страны. Кроме того, у нас будет возможность проверить свои знания в увлекательных викторинах и кроссвордах и получить новые", —поделилась воспитанница школьного лесничества «Внуковский лес» Полина Шинкарева.

Учащиеся Внуковской школы города Дмитрова подготовили яркую презентацию на тему «Берегите лес от пожаров». В своём выступлении они рассказали о причинах возникновения и негативных последствиях лесных пожаров. Для того чтобы информация лучше запомнилась, ребята распространили наглядную агитацию.

А ребята из школьного лесничества «Зелёный патруль» Яхромской школы № 1 провели викторину для младших классов на тему: «Вместе сохраним лес от пожаров!». Юннаты постарались сделать мероприятие интересным и познавательным. Они подготовили увлекательные задания, которые помогли младшеклассникам лучше понять, как важно беречь природу и заботиться о лесах.

«Участие в онлайн-квесте позволило детям не только проверить свои знания, но и узнать много нового о лесах и их охране. Они узнали о том, как важно соблюдать правила поведения в лесу, чтобы не допустить возникновения пожаров, а также о том, как действовать, если пожар всё-таки случился», — отметила заместитель главы Дмитровского городского округа Оксана Котова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.