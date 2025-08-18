Юные клинчане из семей участников СВО отправились на отдых в лагерь «Литвиново»

В Наро-Фоминском городском округе началась шестая смена в лагере «Литвиново». 18 августа утром от стадиона «Строитель» туда отправились 23 ребенка из Клина в возрасте от 7 до 15 лет, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ежегодно, по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева там организуют отдых для детей участников специальной военной операции. Клин участвует в программе уже третий год.

«Детей ждут различные мероприятия, пятиразовое питание, знакомство с новыми друзьями Всего в этом году летом там отдохнул 81 ребенок из Клина», — рассказала Елена Шестакова, заместитель начальника отдела развития общего образования Администрации городского округа Клин.

Дожидаясь автобуса, ребята начали знакомиться и активно строить планы на следующие две недели. Кто-то планирует найти новых друзей, кто-то принимать активное участие во всех мероприятиях, а кто-то просто хочет поспать.

Всех ребят провожали родственники. Многие, конечно, волновались, но были уверены — дети проведут время с пользой. В течение смены ребят ждут спортивные и творческие занятия. В лагере работают кружки робототехники, живописи, хореографии, а также мастерские по бисероплетению, термомозаике и даже искусству Китая.

Лагерь «Литвиново» работает круглый год. Летом здесь принимают более 3000 детей из семей участников СВО. Шестая смена последняя в этом сезоне. Ребята вернутся 31 августа с новыми впечатлениями и знакомствами.