Юные изобретатели из Реутова войдут в государственный реестр одаренных детей

Ученики детского технопарка «Изобретариум», работающего на базе центра «Импульс» в Реутове, добились значительного успеха на всероссийском уровне. Всеволод Зирко и Мария Шелаева стали победителями конференции НТСИ-SkART 2025, представив инновационный проект «Прототип бионической сколопендры», и разработка ребят заняла призовое место в старшей возрастной категории и была отмечена дипломом III степени, сообщила пресс-служба администрации городского округа Реутов

Это достижение открывает для юных инженеров новые перспективы: помимо дополнительных баллов к ЕГЭ и приоритетного зачисления в партнерские вузы, ребята получат возможность участвовать в профильных сменах ведущих образовательных центров страны — «Алые паруса» и «Сириус». Кроме того, по итогам участия в конкурсе юные реутовчане будут включены в государственный реестр детей с выдающимися способностями — официальный перечень, формируемый Министерством просвещения РФ.

Конференция-акселератор «НТСИ-SkART» — это престижная площадка, где школьники и студенты со всей страны представляют научные и инженерные проекты, проходя через этапы экспертной оценки и защиты. Участие в таком конкурсе требует не только глубоких знаний, но и высокой мотивации, умения работать в команде и применять креативный подход к решению сложных задач.

Победа Всеволода и Марии стала результатом многомесячной работы под руководством наставников «Изобретариума» — центра, где школьники Реутова получают возможность развивать инженерные и научные навыки в условиях, приближенных к профессиональной среде. Здесь ребята осваивают 3D-моделирование, робототехнику, электронику и другие направления, востребованные в современном технологическом мире.

Реутов по праву гордится своими талантливыми школьниками, которые уже сегодня демонстрируют высокий уровень подготовки и стремление внести вклад в научно-техническое развитие страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.