Юные IT-специалисты выиграли на хакатоне в Москве 1,2 млн рублей

Финал хакатона для IT-специалистов в рамках конференции «Импульс T1» прошел в Москве 28 ноября при поддержке 27 наставников и экспертов из ведущих компаний, включая Т1, X5 Tech и Университет Иннополис. Этот этап завершил серию соревнований, состоявшихся в четырех российских городах. В борьбе за призы участвовало свыше 500 студентов, объединенных в 152 команды. Общий призовой фонд серии хакатонов достиг 3,8 млн рублей, из которых 1,2 млн рублей были распределены между победившими коллективами в Москве, сообщила пресс-служба T1.

Участники решали два кейса — VibeCode Jam и Self-Deploy. В рамках первого студентам нужно было разработать ИИ-платформу для проведения технических собеседований с виртуальным интервьюером. Требовалось, чтобы система отслеживала метрики кандидата, предотвращала попытки списывания и генерировала аналитические отчеты. Второе задание заключалось в создании интеллектуального скрипта для полной автоматизации построения CI/CD-пайплайнов — последовательности действий, через которую код проходит от написания до развертывания в production-среде.

Лучшее решение кейса VibeCode Jam предложили студенты МИСиС: Алексей Кошелев, Кирилл Вериялов и Альберт Храмов. Второе место также заняла команда из МИСиС, куда вошли Тимур Хамидуллин, Аслан Халибеков, Артур Аракелян и Даниил Ананьев. Третьими стали учащиеся УГНТУ — Владислав Часовских, Артур Аккужин, Дмитрий Тельянов и Мансур Давлятянов.

Победитель этого направления, студент МИСиС Алексей Кошелев поделился впечатлениями.

«Уникальность нашего решения — в бесшовном соединении полноценной среды разработки (IDE) и адаптивного ИИ. Мы не просто сделали чат-бот, а создали систему с безопасной Docker-песочницей и защитой от списывания, которая экономит до 50% времени рекрутеров. Хакатон в рамках Импульса Т1 дал нам возможность протестировать гипотезы в экстремально сжатые сроки и получить фидбек от экспертов. Этот опыт показал, как быстро мы можем собирать сложные архитектурные решения. Мы планируем развивать платформу, чтобы сделать технический найм полностью объективным и прозрачным», — рассказал Кошелев.

В кейсе Self-Deploy победу одержала межвузовская команда: Марк Егоров (МГТУ им. Баумана), Мухаммаджон Хасанов (РАНХиГС) и Софья Панова (РЭУ им. Плеханова). Второе место заняли студенты МТУСИ: Кирилл Бородин, Василий Кудрявцев, Катерина Юношева, Вера Петросян и Александр Мокин. Третье место получила команда МИСиС и МГПУ в составе Василия Тарасова, Евгения Гурова, Егора Тарасова и Михаила Кайгородцева.

Своими эмоциями от победы поделился студент МГТУ имени Н. Э. Баумана Марк Егоров.

«Мы создали инструмент, который понимает проект и автоматически строит под него CI/CD-пайплайн. Для разработчиков это как маленькая победа над вечной борьбой с YAML — просто нажимаешь на кнопку и говоришь: „работай!“. Хакатон от Т1 стал отличным поводом проверить себя и увидеть, как наша идея оживает, за что огромное спасибо организаторам! Очень хочется продолжить развитие проекта. Отдельно удивила моя собственная стрессоустойчивость и то, насколько продуктивно можно работать в таких условиях и с крайне сжатыми сроками», — сказал Егоров.

«Импульс Т1» — это ежегодная серия отраслевых конференций, которую проводит IT-холдинг Т1. Хакатоны за годы существования форума превратились в его значимую часть и стали уникальной площадкой, где студенты могут обмениваться опытом и находить нестандартные подходы к решению задач.

